Baldur's Gate 3 uscirà nel 2023, conferma Larian Studios

Purtroppo la notizia che stiamo per riportare era già nell’aria da qualche settimana, quando Swen Vincke di Larian Studios buttò lì un 2023 come probabile anno di uscita della versione completa di Baldur’s Gate 3. Ora ne abbiamo la conferma ufficiale dal momento che lo studio belga è intervenuto nel corso dell’ultimo D&D Direct che si è tenuto la scorsa notte.









Con lo stile ironico che da sempre contraddistingue Larian Studios, gli sviluppatori hanno ripercorso i lavori sul gioco sin dal lancio in Accesso Anticipato sul finire del 2020, mentre al contempo hanno promesso l’arrivo di ulteriori novità che verranno introdotte prossimamente nella versione di Baldur’s Gate 3 presente su Steam e su Google Stadia.

Attualmente il gioco presenta il solo primo atto della campagna, nonché diverse classi e sottoclassi, tra cui quella del barbaro aggiunta lo scorso febbraio. In totale, il gioco completo sarà formato da tre atti, ma non sappiamo se i rimanenti capitoli verranno pubblicati o meno nel programma di Accesso Anticipato.

Baldur’s Gate 3, lo ricordiamo, uscirà in forma completa nel 2023.