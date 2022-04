Dying Light 2: le vendite superano quota cinque milioni

Techland ha di recente annunciato che, nel corso del solo mese di febbraio, Dying Light 2 Stay Human ha venduto ben cinque milioni di copie. Lo sviluppatore ha inoltre reso noto che le vendite di Dying Light 1, uscito nel 2015, hanno raggiunto e superato quota venti milioni di copie.

Naturalmente, i giocatori di Dying Light 2 Stay Human possono aspettarsi tante novità in arrivo nei prossimi mesi, con Techland che ha già dichiarato di voler supportare il suo titolo per almeno cinque anni. Manca poco, per esempio, al lancio della tanto richiesta modalità New Game+, con un primo DLC della storia previsto per il mese di giugno.