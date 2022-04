Uncharted: Legacy of Thieves Collection per PC in uscita a giugno

Pubblicata all’inizio dell’anno su PlayStation 5, la Uncharted: Legacy of Thieves Collection (o Raccolta Eredità dei Ladri nell’italico idioma) ha ora una data di uscita più o meno ufficiale nel suo formato per PC.

Secondo quanto trapelato sull’Epic Games Store, infatti, la raccolta contenente Uncharted 4 e lo spin-off L’Eredità Perduta dovrebbe approdare sui nostri computer il prossimo 20 giugno. Considerata la fonte è molto difficile che la data sia errata, ma rimaniamo comunque in attesa di una comunicazione ufficiale da parte di Sony.

