Hard West 2: pubblicato un nuovo trailer di gameplay

Il publisher Good Shepherd Entertainment ha pubblicato un nuovo trailer di gameplay di Hard West 2, il tattico a turni in sviluppo presso Ice Code Games di cui abbiamo provato in anteprima una versione in divenire.









Il video che trovate qui in alto pone l’accento sia sulle fasi esplorative che sui combattimenti tattici. In questi ultimi potremo sfruttare le abilità sovrannaturali dei personaggi per avere la meglio sui nemici, oltre che utilizzare vari sistemi ludici decisamente intriganti: tra questi la possibilità di effettuare dei trick shot per aggirare le coperture e colpire i nemici alle spalle.

Hard West 2 è ancora sprovvisto di una data di uscita, tuttavia il publisher assicura che sarà disponibile su PC entro fine anno. Per finire, segnaliamo che da poche ore è disponibile una versione dimostrativa del gioco scaricabile liberamente da Steam. La demo resterà attiva per un mese intero, fino al 5 giugno.