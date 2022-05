Silent Hill: un leak conferma l'esistenza del progetto

È ormai da qualche tempo che si rincorrono le voci di corridoio secondo cui Konami sarebbe intenzionata a restiture nuova linfa a Silent Hill; a giugno dell’anno scorso, per esempio, era stata una cooperazione siglata fra il publisher giapponese e Bloober Team a dar via alle speculazioni. Nelle ultime ore, però, è emerso qualcosa di più concreto di semplici rumor. Il leaker Dusk Golem ha infatti pubblicato sul suo profilo Twitter varie immagini e concept art legate proprio a un nuovo titolo della serie Silent Hill.

Se vi state chiedendo dove sono finite queste immagini, la risposta è semplice: come spiegato dallo stesso leaker su Resetera, Konami non ha visto di buon occhio ed è intervenuta con un DMCA, causando la rimozione degli screenshot da parte di Twitter e la sospensione del suo account. Il che, se possibile, offre ancora più validità a quanto mostrato da Dusk Golem: sembra difficile credere che Konami sarebbe invenuta così drasticamente se il materiale non avesse avuto nessun fondamento. Sempre secondo il leaker, sembra inoltre che Konami abbia in cantiere più di un progetto legato a Silent Hill; e in effetti, qualche tempo fa Sam Barlow aveva fatto sapere di aver proposto un seguito di Shattered Memories. Insomma, forse potrebbe essere davvero la volta buona. Aspetteremo in ogni caso conferme ufficiali.