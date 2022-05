WoW Burning Crusade Classic: disponibile Fury of the Sunwell

Fury of the Sunwell, l’aggiornamento finale ai contenuti di WoW Burning Crusade Classic, è ora disponibile per il download. I campioni di Azeroth possono così affrontare ancora una volta il principe degli Elfi del Sangue Kael’thas Sunstrider, che ha forgiato un’alleanza con la Burning Legion per portare avanti il piano nefasto di consumare il potere del Sunwell per il rituale di evocazione di un demone.

Fury of the Sunwell include

Nuova zona e fazione : l’Isola di Quel’Danas – I giocatori avranno una nuova base per le missioni giornaliere che proporrà missioni aggiuntive nel corso del tempo e ricompenserà i personaggi facendo ottenere loro reputazione con una nuova fazione, la Shattered Sun Offensive.

: l’Isola di Quel’Danas – I giocatori avranno una nuova base per le missioni giornaliere che proporrà missioni aggiuntive nel corso del tempo e ricompenserà i personaggi facendo ottenere loro reputazione con una nuova fazione, la Shattered Sun Offensive. Nuova spedizione : Magisters’ Terrace – Affronta le forze di Kael’thas e della Burning Legion per prepararti alla battaglia finale.

: Magisters’ Terrace – Affronta le forze di Kael’thas e della Burning Legion per prepararti alla battaglia finale. Nuova incursione : Sunwell Plateau – Una nuova incursione da 25 personaggi che dovranno combattere per farsi strada verso il Sunwell e impedire l’evocazione di Kil’jaeden, capo della campagna su Azeroth da parte della Burning Legion. Un cambio per i personaggi consisterà nella rimozione del requisito di sintonizzazione per gli ultimi tre boss.

: Sunwell Plateau – Una nuova incursione da 25 personaggi che dovranno combattere per farsi strada verso il Sunwell e impedire l’evocazione di Kil’jaeden, capo della campagna su Azeroth da parte della Burning Legion. Un cambio per i personaggi consisterà nella rimozione del requisito di sintonizzazione per gli ultimi tre boss. Stagione 4 del PvP – I personaggi PvP potranno combattere e conquistarsi il set d’equipaggiamento del Brutal Gladiator con una riduzione dei costi dei set precedenti della Stagione 3 e Stagione 2.