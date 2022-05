Elden Ring: in arrivo una mod che agevola il gioco cooperativo

Vi piace l’idea di girovagare per l’Interregno in compagnia, ma mal digerite tutte le restrizioni che From Software impone al gioco cooperativo di Elden Ring? Ebbene, sappiate che come per altri aspetti del titolo la comunità dei modder giunge in vostro soccorso. LukeYui, già creatore della mod Blue Sentinel per Dark Souls 3, ha infatti fatto sapere che la sua mod Seamless Coop sta per entrare nella fase di open beta, per la precisione il prossimo 27 maggio, quando verrà pubblicato su Nexus Mods. Curiosi di sapere cosa comporti? C’è un comodo trailer esplicativo.









LukeYui ha chiarito anche vari dettagli su questa mod per Elden Ring, che supporterà fino a quattro giocatori. Per prima cosa, morire non vi rispedirà nel vostro mondo: potrete continuare ad osservare che combinano gli altri giocatori, e tornerete in vita la prossima volta che verrà raggiunto un sito di grazia. Installarla non vi metterà a rischio ban, dato che Seamless Coop non utilizza i server di gioco di From Software. La progressione sarà condivisa fra tutti i giocatori, e ciascuno di loro otterrà le varie ricompense, per esempio dai boss o dai forzieri. E, forse dettaglio più importante per chi vuole passare del tempo in tranquillità, non saranno presenti le invasioni; se però vi sentite particolarmente rissosi, il PvP fra i giocatori nella partita potrà comunque essere abilitato.