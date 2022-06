Marvel's Spider-Man Remastered in uscita su PC ad agosto

Non è certo una novità che Sony si stia avvicinando gradualmente al mercato PC, tuttavia questo annuncio ci ha letteralmente spiazzato: Marvel’s Spider-Man Remasterd sta per fare capolino su Steam e sull’Epic Games Store.









Questa versione del gioco include sia l’avventura principale che i DLC pubblicati su console PlayStation, dunque i tre capitoli del pacchetto La città che non dorme mai. Sarà possibile lanciare ragnatele su PC grazie alla conversione curata da Nixxes a partire dal prossimo 12 agosto.

Non è tutto, però, perché Insomniac Games e Sony hanno confermato che in futuro sarà disponibile su PC anche Marvel’s Spider-Man: Miles Morales. Nessuna data di lancio precisa per questa seconda avventura, ma sappiamo che vedrà la luce sui nostri computer in autunno.