11 bit studios presenta Codename Vitriol, un nuovo gioco di ruolo

11 bit studios si sta tenendo impegnata. Oltre ad essere al lavoro su Frostpunk 2 e sul bizzarro The Alters, lo studio ha infatti di recente rivelato anche il misterioso progetto Codename Vitriol. Questo “gioco di ruolo oscuro ed esoterico” non sarà però sviluppato direttamente da 11 bit, che si occuperà della pubblicazione, ma dallo studio polacco Fool’s Theory, che conta veterani di The Witcher 3: The Wild Hunt e ha in passato collaborato con Larian Studios nella creazione di Divinity: Original Sin 2.

Stando alle parole del CEO di Fool’s Theory Jakub Rokosz, questo gioco di ruolo sarà ambientato nella Varsavia del primo Novecento, e all’atmosfera storica della Russia zarista unirà corpose dosi di occulto e di misticisimo. Ulteriori informazioni su Codename Vitriol saranno rivelate nel corso di quest’estate. Di seguito, potete trovare il primo, breve teaser del gioco.