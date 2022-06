Zzap! torna sui nostri scaffali con un nuovo libro

Soltanto vent’anni fa, il world wide web era ancora un Eldorado tutto da esplorare, dove gli editori muovevano i loro primi passi su un medium destinato a rivoluzionare tutto il mercato. Ma nel 2002 era già lecito provare nostalgia: la rivista Zzap! aveva già chiuso le pubblicazioni da dieci anni e le sale giochi non se la passavano certo molto meglio, essendo ormai diventate piccoli casinò pieni di videopoker e affini. Ma è esattamente tra l’inizio del 2002 e la fine del 2004 che andò in Rete il sito Zzap!Raine, una “rivista digitale” dal respiro internazionale – era infatti ispirata a Zzap!64 – dedicata principalmente ai giochi supportati da Raine, un emulatore di arcade da sala che per tanti anni ha costituito un’alternativa, talvolta preferita, al più famoso MAME. Nei suoi tre anni di attività, il sito ha recensito (rigorosamente in lingua inglese) decine di giochi e in questi giorni Luca Antignano, uno dei suoi redattori, sta raccogliendo le prenotazioni per un’opera davvero imponente: un libro che raccoglie il meglio dell’esperienza on line, traducendola in italiano e impaginandola in modo professionale, con uno stile che ricorda da vicino quello di Zzap!.

Va assolutamente specificato che si tratta di un’auto-produzione che ha ricevuto il benestare degli editori di Zzap!64 ma che non sarà possibile andare a comprare in libreria: l’unico modo per averla è partecipare alla fase di prevendita (che si concluderà a metà luglio) e ordinare la propria copia. Il libro, composto da 168 pagine a colori introdotte dalla prefazione del nostro Paolo Besser, copre diversi classici delle sale giochi, ma anche alcune conversioni per i sistemi domestici a 8 e 16 bit, e può essere ordinato qui. A tutti i fan della storica rivista italiana, ricordiamo che da circa un anno Zzap! è tornata alla luce grazie alla nuova edizione pubblicata dall’Associazione Culturale no profit Airons di Vigevano, il cui sito di riferimento è zzapmagazine.it.