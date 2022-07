PlayStation Plus: anticipati alcuni dei giochi per gli utenti Extra e Premium

Stando alle indiscrezioni che stanno circolando in queste ore, gli abbonati al servizio PlayStation Plus Extra e Premium potranno presto mettere le mani su alcuni videogiochi che verranno aggiunti al catalogo della nuova sottoscrizione di Sony. Tutto nasce dal leak di un utente su ResetEra, tale BlackBate, il quale pare avere un track record decisamente in suo favore quando si tratta di fornire informazioni in anticipo.

Questo utente ha fatto sapere che dal 19 luglio verranno aggiunti questi videogiochi:

Stray

Final Fantasy VII Remake Intergrade + EPISODE INTERmission

Assassin’s Creed IV Black Flag

Assassin’s Creed Unity

Assassin’s Creed Rogue Remastered

Assassin’s Creed Freedom Cry

Assassin’s Creed The Ezio Collection

Saints Row IV: Re-Elected.

Da notare che l’unico in questo elenco già confermato dalla stessa Sony è Stray, che debutterà al lancio nel nuovo PlayStation Plus per gli utenti Extra e Deluxe. Per gli altri, invece, non vi è stata ancora alcuna comunicazione ufficiale. Fino ad allora, quindi, vi invitiamo a prendere queste informazioni con le dovute accortezze.