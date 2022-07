The Sims 4 otterrà una funzione per l'orientamento sessuale

Maxis ed Electronic Arts hanno annunciato che a breve verrà diffuso un aggiornamento gratuito per The Sims 4 che permetterà ai giocatori di personalizzare l’orientamento sessuale dei personaggi. Questa funzionalità introdurrà un nuovo modo per i Sims di sperimentare l’attrazione e per i giocatori di avere maggiore libertà di controllo sul modo in cui giocano.

Con il lancio del pacchetto espansione Vita da Liceali come aggiornamento del gioco base, i giocatori troveranno la nuova funzione di orientamento sessuale all’interno del menu Crea un Sim, che consente a un Sim di provare attrazione in modi diversi: attrazione per lo stesso sesso o per un sesso diverso, sperimentare l’attrazione in modo naturale attraverso le interazioni con altri Sim nel corso del tempo, provare attrazione fisica ma non romantica e viceversa, o non provare alcuna attrazione.

“Il team di The Sims è consapevole che l’orientamento sessuale è un aspetto vitale, complesso e inerente al modo in cui le persone vivono il mondo e trovano la comunità,” si legge nel comunicato arrivato in redazione. “Consultando le organizzazioni no-profit It Gets Better e GLAAD, The Sims 4 ha creato un’opzione dettagliata e affermativa che consente ai giocatori di sperimentare varie forme di orientamento sessuale per i loro Sims.”