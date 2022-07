Marvel's Spider-Man Remastered: ecco requisiti e feature della versione PC

Sony e Insomniac Games hanno confezionato un nuovo trailer dedicato alle funzionalità della versione PC di Marvel’s Spider-Man realizzata in collaborazione con Nixxes, rivelandone anche i requisiti hardware.









Così come la versione PS5, anche su PC sarà possibile attivare i riflessi ray-tracing sugli hardware in grado di gestire tale feature. Saranno presenti diversi livelli di qualità dei riflessi, inclusa una nuova modalità ad alte prestazioni. I possessori di schede video Nvidia potranno attivare non soltanto il DLSS, che migliora il frame rate grazie agli algoritmi di intelligenza artificiale e upscaling, ma anche il DLAA, ossia una tipologia di anti-aliasing anch’essa basata su IA. Infine, oltre alle diverse risoluzioni standard, il gioco consentirà di scegliere tra varie proporzioni dello schermo, tra cui i 21:9 ultrawide, i 32:9 panoramici e le configurazioni multischermo Nvidia Surround. Non mancherà il supporto al controller DualSense di PS5, e ovviamente quello a mouse e tastiera.

Per finire, sono di seguito riportiamo una comoda infografica che illustra i requisiti hardware di Marvel’s Spider-Man Remastered, in uscita su PC tramite Steam ed Epic Games Store il prossimo 12 agosto.