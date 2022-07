Avatar: Frontiers of Pandora è stato rinviato, in uscita tra il 2023 e il 2024

Brutte notizie per chi sperava di mettere le mani su Avatar: Frontiers of Pandora nel corso dei prossimi mesi, soprattutto dopo aver visto l’ultimo trailer di gameplay diffuso il mese scorso: Ubisoft ha difatti annunciato di averne rinviato l’uscita al prossimo anno fiscale. Ciò significa che l’action in lavorazione presso Ubisoft Massive uscirà in un periodo non meglio specificato che va dall’aprile del 2023 al marzo del 2024.

La notizia è stata data dal publisher francese in occasione dell’ultimo incontro con gli investitori. Qui Ubisoft ha anche annunciato di aver cancellato ben quattro videogiochi in sviluppo, tra cui spiccano Splinter Cell VR e Ghost Recon: Frontline.

Avatar: Frontiers of Pandora, lo ricordiamo, sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S.