Wo Long: Fallen Dynasty, i primi beta test prenderanno il via fra non molto

Una delle sorprese della recente Summer Game Fest è stato sicuramente Wo Long: Fallen Dynasty, il nuovo progetto di Team Ninja. Così come i due Nioh e Strange of Paradise: Final Fantasy Origins (che ha di recente ricevuto il suo primo DLC), anche questo gioco sarà un soulslike; l’ambientazione scelta è la una versione fantasy della tarda dinastia Han, e cioè il periodo più comunemente noto come quello dei Tre Regni.

Poche ore fa, proprio Team Ninja e Koei Tecmo sono tornate a condividere informazioni sul loro titolo. Assieme a cose già note (come la presenza di figure storiche importanti: ricordiamo che in chiusura del trailer di annuncio si vedeva l’inconfondibile sagoma del temutissimo Lu Bu), il tweet rivela anche qualche novità interessante. Per esempio, è confermata la presenza in Wo Long: Fallen Dynasty della creazione del personaggio; ci sarà una nuova meccanica definita “morale”, e oltre alle armi tradizionali cinesi sarà possibile utilizzare anche le arti mistiche. Infine, Team Ninja ha fatto sapere che i primi beta test prenderanno il via “nel prossimo futuro”. Ricordiamo che Wo Long: Fallen Dynasty è attualmente previsto per i primi mesi del 2023.