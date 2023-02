Mundfish e Focus Entertainment ci ricordano che manca davvero poco alla pubblicazione di Atomic Heart con un nuovo trailer in cui, tra le altre cose, si notano una menzione a Hogwarts Legacy e la presenza dell’attore Jensen Ackles, la star di The Boys e Supernatural. Ecco il nuovo trailer intitolato “The Atomic Way”:









Atomic Heart, l’action RPG altamente immersivo che promette grandi cose per gli amanti del genere, arriverà il 21 febbraio su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One (al day one su Game Pass, tra l’altro). In attesa di toccare con mano l’atteso gioco di ruolo d’azione ambientato nella folle utopia di un’URSS immaginaria del 1955, dare una controllatina ai requisiti minimi e consigliati forse può essere utile.