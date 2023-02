Stray Blade ha una data di uscita, pubblicato un nuovo trailer

505 Games ha pubblicato un nuovo trailer di Stray Blade con il quale ne annuncia la data di uscita ufficiale.









L’action adventure di Point Blank Games presenta un sistema di combattimento iper-reattivo che consente reazioni rapide e attacchi precisi per gestire ogni dettaglio dei combattimenti. La morte sarà inevitabile ma stando a quanto spiegato dagli sviluppatori non rappresenterà un ostacolo, grazie a un approccio accessibile che fornirà indicatori espliciti in-game per gli elementi di combattimento cruciali e una struttura generale che minimizzerà la frustrazione.

Nel gioco ci troveremo ad attraversare l’antica terra di Acrea al fianco del fido lupo Xhinnon Boji. Durante l’avventura scopriremo le cause che hanno portato alla rovina di questo territorio. Per saperne di più, però, vi rimandiamo alla nostra anteprima curata da Marco Ravetto.

Stray Blade uscirà su PC, PS5 e Xbox Series X|S il 20 aprile.