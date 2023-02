PS VR2: svelati 10 nuovi giochi per la lineup

La lineup di lancio del PS VR2, il visore per la realtà virtuale di PlayStation 5 che abbiamo recensito proprio pochi giorni fa, si irrobustisce con altri 10 nuovi titoli appena rivelati dal PlayStation.Blog: Another Fisherman’s Tale, Gorn, Nock: Bow + Arrow Soccer, Hellsweeper VR, Ragnarock, Runner, Startenders: Intergalactic Bartending, Sushi Ben, Swordsman VR e Unplugged: Air Guitar.

In totale la lineup al lancio di PS VR2 al momento è composta da 49 titoli, tra cui naturalmente si notano maggiormente produzioni del calibro di Gran Turismo 7, No Man’s Sky, Resident Evil Village e Horizon Call of the Mountain, anche lui recensito dal nostro prode Mario.