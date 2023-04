Annunciato ARK: Survival Ascended, ARK: Survival Evolved chiude

Studio Wildcard ha annunciato ARK: Survival Ascended, una versione rimasterizzata di ARK: Survival Evolved realizzata con l’Unreal Engine 5 in uscita ad agosto su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Questa nuova versione includerà tutte le espansioni e i contenuti aggiuntivi pubblicati nel corso degli ultimi anni, tuttavia le espansioni verranno vendute separatamente. Da notare che non verrà offerta alcuna opzione di upgrade per chi possiede già il gioco originale, né gratuita né a pagamento: ARK: Survival Ascended verrà trattato come un videogioco completamente nuovo, pertanto dovrà essere acquistato a prezzo pieno.

Non è tutto, però, dal momento che la compagnia ha fatto sapere che i server ufficiali di ARK: Survial Evolved chiuderanno i battenti nel momento esatto in cui ARK: Survival Ascended verrà lanciato sul mercato. I possessori del gioco potranno comunque continuare a giocare offline oppure sui server non ufficiali gestiti dalla community.

Ricordiamo, infine, che nelle scorse ore è stato annunciato il rinvio di ARK 2, che dunque uscirà nel 2024 e non più quest’anno.