Quantum Break è già tornato su Xbox Game Pass

Sono trascorsi poco più di dieci giorni dalla rimozione di Quantum Break dal catalogo di Xbox Game Pass, ma siamo lieti di riportare la notizia del suo tempestivo ritorno nell’offerta riservata agli abbonati del servizio di Microsoft.

Aaron Greenberg, responsabile marketing e comunicazione della divisione Xbox, è intervenuto nelle scorse ore su Twitter per comunicare la lieta notizia. A quanto pare i problemi legati alla scadenza di alcune licenze sono stati risolti, tant’è che Quantum Break è tornato disponibile già dalla serata di ieri. Il videogioco di Remedy è inoltre tornato in vendita sulle principali piattaforme digitali per PC (e sullo store di Xbox).

Parlando sempre di Remedy, il CEO Tero Virtala ha comunicato alcuni importanti aggiornamenti sui videogiochi in sviluppo presso lo studio finlandese, tra cui l’attesissimo Alan Wake 2.