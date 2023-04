Monster Hunter Rise: Sunbreak è disponibile su PlayStation e Xbox

Capcom ha pubblicato oggi sulle console PlayStation e Xbox Sunbreak, l’espansione di Monster Hunter Rise che trasporta i giocatori nel lontano Regno. Qui dovranno seguire una trama inedita, combattere nuovi mostri, padroneggiare opzioni di combattimento aggiuntive, esplorare nuovi luoghi, conquistare la difficoltà della missione Grado Maestro e sperimentare altre caratteristiche.

La storia di Monster Hunter Rise: Sunbreak ha inizio subito dopo l’eroica difesa del villaggio di Kamura nel videogioco originale. La valorosa Dame Fiorayne, ispirata dalle notizie sulla sopravvivenza del villaggio, decide di viaggiare in cerca di aiuto oltre il lontano Regno. I cacciatori più coraggiosi partono quindi per l’avamposto di Elgado. Questo centro di ricerca e di comando ha la responsabilità di mettere fine alla minaccia che si abbatte sul Regno. In cima alla lista dei bersagli ci sono potenti creature ispirate ai classici dell’horror occidentale, conosciute come i Tre Signori: il drago anziano Malzeno, il potente e massiccio Garangolm e il Lunagaron, simile a un lupo di ghiaccio. Oltre a questi nemici da incubo, ci sono nuove varianti di mostri e i preferiti dai fan, tra cui Magnamalo astioso, Espinas e Shagaru Magala, tutti pronti a sfidare i cacciatori nella difficoltà della missione Grado Maestro aggiunta.

I cacciatori possono imparare nuove abilità Scambio per tutte le 14 armi. Inoltre, i cacciatori possono ora fare affidamento su due diversi set delle abilità Scambio, che possono essere cambiati al volo durante la caccia. La maggiore flessibilità che permette ai giocatori di scegliere quali abilità sono le migliori per ogni situazione consente a un cacciatore esperto di superare quasi tutti gli ostacoli. I cacciatori che si trovano sotto attacco durante l’inversione delle abilità Scambio possono anche eseguire uno Scambio schivata in qualsiasi direzione per evitare il pericolo o riposizionarsi per un’aggressione continua.

In Monster Hunter Rise: Sunbreak sono presenti anche nuove Missioni Seguace. Queste cacce per giocatore singolo consentono di accettare e completare le missioni con i personaggi preferiti della storia. Ogni seguace ha la propria specializzazione e assisterà persino i giocatori recuperando la propria salute, posizionando trappole e persino cavalcando mostri per ribaltare le sorti della battaglia. I membri dell’avamposto di Elgado, come Fiorayne, Luchika, Jae, l’ammiraglio Galleus e il maestro Arlow sono ora accessibili come seguaci, insieme ai membri del villaggio di Kamura, tra cui Hinoa e Minoto. I giocatori sbloccheranno i Seguaci man mano che avanzano nella storia e possono persino guadagnare ricompense esclusive per il completamento delle Missioni Seguace.

Disponibile su PS4, PS5, Xbox One e Series X|S, Monster Hunter Rise: Sunbreak include tutti i contenuti post-lancio fino all’aggiornamento gratuito 3 (Ver.13), che include incontri aggiuntivi come Gore Magala caotico.