Cities: Skylines, annunciata l'espansione Hotels & Retreats

Come facilmente intuibile, questo contenuto aggiuntivo si concentra in particolare sul settore turistico e dell’accoglienza introducendo varie tipologie di strutture alberghiere, dagli ostelli alle baite, fino agli hotel e ai resort di lusso. Viene aggiunto anche un sistema di gestione delle strutture basato sulla popolarità degli alberghi e sulle entrate derivanti dal turismo. Non mancheranno le strutture di supporto, come parchi giochi, ristoranti e caffè. Per finire, il DLC aggiunge cinque nuove mappe, di cui tre di ispirazione europea, una con clima tropicale e una con clima mite.

Hotels & Retreats uscirà su Steam il 23 maggio e sarà l’ultimo DLC in assoluto di Cities: Skylines, dopodiché il team si concentrerà esclusivamente sul sequel attualmente in lavorazione.