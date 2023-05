The Molasses Flood: CD Projekt licenzia metà dei dipendenti

CD Projekt ha licenziato 29 dipendenti che stavano lavorando in The Molasses Flood e assieme allo studio statunitense allo spin-off multiplayer di The Witcher dal nome in codice Project Sirius.

Intervenendo sulle colonne di Kotaku, un portavoce di CD Projekt ha confermato che le persone rimaste senza lavoro sono 21 in The Molasses Flood (su un totale di 43 dipendenti) e 8 che lavoravano in Polonia. I licenziamenti sono dovuti alla decisione di modificare in corsa il progetto: “A causa delle modifiche al progetto, abbiamo dovuto cambiare anche la composizione del team, principalmente sul versante di The Molasses Flood.”

Lo studio con sede a Boston sta continuando a lavorare a Project Sirius dopo l’acquisizione da parte di CD Projekt avvenuta nel 2021. Lo spin-off di The Witcher è il terzo videogioco sviluppato dal team statunitense, dopo The Flame in the Flood e Hollow Drake.