Alan Wake 2: THQ Nordic vorrebbe pubblicare una versione fisica

A margine della presentazione del gameplay di Alan Wake 2, Remedy Entertainment ha confermato che il gioco verrà pubblicato esclusivamente in formato digitale.

Stando a quanto riportato nelle FAQ sul sito ufficiale, “vi sono molti motivi per questo. Innanzitutto, un gran numero di giocatori è passato esclusivamente al formato digitale. Anche le console Sony PlayStation 5 e Microsoft Xbox Series S sono acquistabili in formato solo digitale. È una scelta comune pubblicare i giochi moderni in formato solo digitale. In secondo luogo, rinunciare al disco contribuisce a mantenere il prezzo del gioco a 59,99 $ / 59,99 € e la versione per PC a 49,99 $ / 49,99 €. Infine, non volevamo rilasciare un prodotto su disco che richiedesse in seguito di scaricare il gioco. Riteniamo che ciò non contribuisca a creare l’esperienza migliore per i giocatori.”

Insomma, pare proprio che la decisione sia stata presa anche per contenere i costi di distribuzione e tenere basso il prezzo di vendita al pubblico. Tuttavia in questi giorni molte persone hanno iniziato a chiedere la pubblicazione di una versione su disco di Alan Wake 2, dimostrando che evidentemente vi sono ancora un bel po’ di utenti che preferiscono acquistare i videogiochi su supporto fisico. Non è dunque un caso che il publisher THQ Nordic abbia proposto a Remedy Entertainment di pubblicare un’edizione fisica di Alan Wake 2.

Intervenendo su Twitter, THQ Nordic ha ricordato di aver già collaborato con Remedy per distribuire nei negozi il primo Alan Wake. “Solo perché una persona (o compagnia) non ama il fisico, c’è ancora molta gente che lo apprezza,” si legge nel cinguettio. “Pensateci. Ci piacerebbe collaborare di nuovo! Chiudiamo il cerchio.”

Remedy non ha commentato la faccenda, ma ci auguriamo che questa proposta possa trovare un riscontro positivo tra i manager dello studio finlandese. Nel frattempo vi ricordiamo che Alan Wake 2 uscirà su PC, PS5 e Xbox Series X|S il prossimo 17 ottobre 2023.