Death Stranding e altri giochi di Kojima arriveranno su Mac

Durante il suo intervento all’ultimo keynote di Apple, Hideo Kojima ha annunciato l’arrivo di Death Stranding: Director’s Cut su Mac.

“Stiamo entrando in una nuova era per il gaming su Mac,” ha dichiarato Kojima. “Spero che gli autori di videogiochi sviluppino esperienze nuove e rivoluzionarie grazie alla potenza dei Mac.” Il game designer giapponese ha poi dichiarato che Death Stranding non sarà una mosca bianca: anche i prossimi videogiochi di Kojima Productions arriveranno sui dispositivi di Apple.

Segnaliamo, infine, che Death Stranding: Director’s Cut per Mac è ancora sprovvisto di una data di uscita.