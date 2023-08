Baldur's Gate 3: nessuna espansione in sviluppo

Dato l’enorme successo riscosso da Baldur’s Gate 3 è normale che in molti si chiedano se il gioco otterrà o meno un’espansione, prima o poi. Purtroppo Swen Vincke, il game director e CEO di Larian Studios, ha smorzato gli animi dichiarando che il team non sta sviluppando alcuna espansione.

“Le avventure di livello 12-20 richiedono un approccio diverso in termini degli antagonisti con cui bisogna avere a che fare, il che richiederebbe un sacco di tempo per realizzarli come si deve,” ha affermato Vincke in un’intervista ai taccuini di PC Gamer. “Ciò la renderebbe molto più che un’espansione in termini di sviluppo. Molte avventure di D&D richiedono un party di livello inferiore al 12 per questo motivo. Potrebbe sembrare fantastico, un’espansione facile da realizzare finché non inizi a pensarci davvero, e non è così semplice come si potrebbe immaginare.”

Sviluppare un’espansione di Baldur’s Gate 3 sarebbe dunque molto difficile per Larian Studios, tuttavia Vincke non ha chiuso definitivamente la porta a un contenuto aggiuntivo che vada a espandere il gioco di ruolo. Va però detto che, nel caso, bisognerebbe aspettare un bel po’ di tempo prima di mettere le mani su un’espansione.