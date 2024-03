Bend Studio è alla ricerca di un esperto di live service

Il prossimo videogioco di Bend Studio potrebbe includere elementi tipici dei live service, perlomeno stando a un annuncio di lavoro pubblicato dallo stesso studio statunitense.

Il team che ha dato i natali a Days Gone sta infatti cercando un Lead Project Manager con esperienza nella produzione di videogiochi live service. Non è tutto, la figura professionale dovrebbe anche essere in grado di modificare l’assetto di una software house da uno studio che si occupa di “videogiochi tradizionali” a uno impegnato nello sviluppo e mantenimento di titoli live service.

È dunque molto probabile che il prossimo progetto di Bend Studio sia un GaaS (Game-as-a-Service), qualcosa di molto diverso rispetto a quanto sviluppato in passato dal team a stelle e strisce.