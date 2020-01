Maxis è al lavoro su una nuova proprietà intellettuale

Stando agli annunci di lavoro pubblicati sul sito ufficiale di Electronic Arts, pare che Maxis stia lavorando a un nuovo progetto basato su una proprietà intellettuale del tutto inedita.

Lo studio che ha dato i natali a SimCity e a The Sims è alla ricerca di diverse figure professionali da inserire all’interno di un team creato appositamente per portare avanti lo sviluppo di questo nuovo progetto. Tra i posti di lavoro vacanti troviamo un Art Director, un Senior Character Artist, un VFX Artist e un Senior Server Software Engineer. Quest’ultima posizione, in particolare, lascerebbe intendere la presenza di una qualche componente online da implementare all’interno del titolo in sviluppo.

Vista la specializzazione di Maxis è facile ipotizzare che lo studio sia al lavoro su un simulatore, ma ovviamente possiamo solo azzardarci in speculazioni fintanto che Electronic Arts non deciderà di annunciare ufficialmente il prossimo progetto degli autori di The Sims.

