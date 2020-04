Observer: System Redux è stato annunciato per le console next-gen

Che Bloober Team stesse lavorando a qualcosa di correlato a Observer non è certo un mistero, ora però la compagnia polacca ha svelato ufficialmente il suo prossimo progetto.

In origine si pensava a un vero e proprio sequel, tuttavia ora la software house ha annunciato Observer: System Redux, una versione rimasterizzata dell’avventura a tinte horror di stampo cyberpunk in arrivo sulle piattaforme next-gen. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli, tuttavia Bloober Team ha fissato al prossimo 16 aprile la data in cui il progetto verrà presentato in via ufficiale.

