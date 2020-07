Baldur's Gate 3: un nuovo blog post parla del combattimento

Larian Studios sta lavorando duramente a Baldur’s Gate 3, ma questo non significa che ogni tanto non tenga aggiornata la comunità con dei blog post: l’ultimo, in particolare, si sofferma sull’importanza di un combattimento fluido, e aggiunge qualche dettaglio sul funzionamento della furtività.

Per quanto riguarda il combattimento, il post sottolinea il lavoro che è stato fatto per cercare di renderlo più rapido possibile. I turni sono parte fondamentale del sistema di regole di D&D, su cui si basa Baldur’s Gate 3, ma questo non vuol dire che non si possa renderli più spediti: per esempio, integrando animazioni d’attacco in quelle di movimento, o facendo sì che un turno inizi quando quello precedente sta per finire. Particolarmente interessante è però la meccanica dei turni simultanei: quando due personaggi hanno uno il turno dopo l’altro, portanno agire assieme. Questo significa che se state giocando in cooperativo, non dovrete più aspettare interminabili minuti che l’altro giocatore pianifichi il suo turno, come accadeva in Divinity: Original Sin.

Nella seconda parte del post, Larian ha aggiunto qualche dettaglio sull’approccio furtivo ai problemi. Di particolare importanza, in questo contesto, è la possibilità di passare a volontà da modalità in tempo reale a modalità a turni. Così facendo, non potrete più venire sorpresi da una guardia che ha deciso di girarsi di colpo. È stata infine chiarita l’interazione fra livelli di illuminazione e tiri di furtività:

Area illuminata = sempre visibile

Parzialmente oscurata = tiro di furtività

Parzialmente oscurata + nemico ha scurovisione = visibile

Completamente oscurata = invisibile

Completamente oscurata + nemico ha scurovisione = tiro di furtività.

Baldur’s Gate 3 uscirà in Early Access ad agosto… se va tutto bene.