Cyberpunk 2077 non sa ancora quando tornerà sugli store Sony

Sono passati ormai mesi dalla rimozione di Cyberpunk 2077 dal PlayStation Store; una rimozione, ricorderete, dovuta ai numerosi problemi al lancio del gioco. E se vi state chiedendo quando il titolo tornerà su questo negozio digitale, sappiate che nemmeno CD Projekt può aiutarvi. Come segnalato da VGC, nel corso di un incontro con gli azionisti il presidente della compagnia Adam Kiciński ha infatti chiarito che non ci sono nuove informazioni in merito.

“Stiamo ancora discutendo della cosa, e con ogni patch il gioco migliora e fa progressi, ma la decisione spetta solo a Sony, quindi stiamo aspettando informazioni da loro in merito alla decisione di riportare il gioco [sul PlayStation Store]”, ha dichiarato Kiciński. A partire dal lancio, numerosi sono stati gli interventi di correzione applicati da CD Projekt Red a Cyberpunk 2077, con in particolare due sostanziose patch. Con tutta probabilità, però, il vero punto di svolta per il ritorno del gioco sulle console Sony sarà rappresentato dalla versione next-gen, prevista per la seconda metà del 2021.