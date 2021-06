The Division 2 e Heartland non saranno all'E3

Tramite gli account social ufficiali, Ubisoft ha diffuso un comunicato riguardante The Division 2 e The Division Heartland. A quanto pare, i due titoli non saranno presenti al prossimo Ubisoft Forward, che avrà luogo all’interno della cornice dell’E3. Il messaggio, in ogni caso, specifica che nuovo contenuto è in arrivo su The Division 2 entro la fine dell’anno, e che per Heartland saranno disponibili nuove sessioni di test. A proposito di quest’ultimo titolo, un recente leak (ora non più accessibile) aveva rivelato una struttura a metà strada fra la modalità Survival del primo The Division e un più classico battle royale.

Per quando riguarda l’Ubisoft Forward, invece, il parco di giochi che saranno presentati non manca di titoli interessanti; particolarmente interessante sarà vedere il primo gameplay reveal di Rainbow Six Extraction.