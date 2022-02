Apex Legends: la versione PS5 e Xbox Series X valutata dal PEGI

Non è la prima volta che ci troviamo a parlare di una possibile versione next-gen di Apex Legends, e ora i segni che puntano in questa direzione assumono sempre più i tratti dell’ufficialità. Come segnalato da Gematsu, sul sito del PEGI sono di recente apparse le edizioni per PS5 e Xbox Series X|S del battle royale di Respawn Entertainment, a indicare dunque un loro lancio non troppo distante nel tempo. Non dubitiamo che questo aggiornamento includerà una resa grafica migliorata, e non possiamo che essere curiosi di scoprire se qualche adattamento è previsto anche per la versione PC.

Ricordiamo che di recente su Apex Legends ha preso il via la nuova stagione Ribellione, che oltre alla leggenda Mad Maggie e a modifiche alla mappa Olimpo, ha visto anche l’introduzione della nuova modalità di gioco Controllo, che deve due squadre di nove giocatori affrontarsi.