Nioh 2: le vendite totali superano i 2,5 milioni di copie

Nioh 2 compie cinque anni, e festeggia un importante traguardo di vendite. Il soulslike di Team Ninja ha infatti venduto più di 2,5 milioni di copie, come annunciato dai profili social ufficiali. Oltre alla qualità del titolo, ad aiutare il successo di mercato del gioco ha indubbiamente contribuito anche il lancio su PC della Complete Edition, inclusiva di tutto i DLC e aggiornata con nuove impostazioni grafiche.

Chi spera però che questo significhi un seguito di Nioh 2 in arrivo a stretto giro dovrà però mettersi l’animo in pace. Già qualche tempo fa il director della serie Fumihiko Yasuda aveva infatti chiarito come il franchise sarebbe stato accantonato per dedicarsi ad altri progetti, almeno per il momento. Ricordiamo che uno di questi progetti è Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, che uscirà su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S il 18 marzo.