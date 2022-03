Electronic Arts rimuoverà la Russia dai suoi giochi sportivi

Anche il mondo dei videogiochi ha deciso di prendere una dura posizione di condanna nei confronti dell’invasione russa ai danni dell’Ucraina, tant’è che negli ultimi giorni si stanno moltiplicando non solo i messaggi di solidarietà e le iniziative di beneficenza a supporto del popolo ucraino, ma anche le prese di distanze da tutto ciò che gravita attorno alla sfera di influenza russa.

L’ultima in tal senso riguarda Electronic Arts: la compagnia statunitense ha difatti annunciato che rimuoverà tutte le squadre della Russia e della Bielorussia dai suoi principali videogiochi sportivi. In particolare, con un messaggio diffuso dai social dagli account di EA Sports FIFA ed EA Sports NHL, il publisher a stelle e strisce ha fatto sapere di aver dato il via al processo che porterà alla rimozione non soltanto delle squadre nazionali, ma anche dei club calcistici e di hockey presenti in FIFA 22, FIFA Mobile, FIFA Online e NHL 22.

Infine, Electronic Arts dichiara di riservarsi il diritto di modificare ulteriormente anche altri ambiti dei suoi videogiochi, in linea con le decisioni prese nelle ultime ore.

