Marvel's Guardians of the Galaxy: pubblicato un nuovo making of

Se fra i giochi che avete apprezzato nelle ultime settimane rientra anche Marvel's Guardians of the Galaxy, forse sarete curiosi di scoprire in che modo Eidos Montreal è riuscita a creare interazioni così convincenti fra i vari protagonisti. In tal caso, vi farà piacere sapere che sul canale ufficiale della Marvel è stato di recente pubblicato un making of dedicato proprio a questa fase della produzione. Attenzione però se non avete ancora completato il gioco: il video include infatti spoiler su eventi avanzati della storia.









Vista la cura e l’entusiasmo che trapelano da questo visto, non stupisce certo il fatto che Marvel’s Guardians of the Galaxy sia riuscito a vincere il premio per Best Narrative agli ultimi The Game Awards. E se siete curiosi anche voi di provare l’ultima fatica di Eidos Montreal, vi ricordiamo che di recente è arrivata anche su Xbox Game Pass.