Returnal trionfa ai BAFTA Games Awards 2022

Nella serata di ieri si è tenuta la cerimonia di premiazione dei BAFTA Games Awards 2022 durante la quale il mattatore indiscusso è stato Returnal, l’action roguelite di Housemarque che ha portato a casa ben quattro riconoscimenti, tra cui il più ambito riservato al Miglior Gioco. L’esclusiva PS5 ha ottenuto anche i premi per la colonna sonora e per l’audio, nonché il riconoscimento per la miglior performance in un ruolo da protagonista, quest’ultimo consegnato all’attrice Jane Perry che presta la voce a Selene Vassos.

Tra gli altri vincitori della serata citiamo anche It Takes Two, premiato per l’esperienza multiplayer, e il delizioso Unpacking, che porta a casa il riconoscimento per la narrazione e il gioco dell’anno votato dal pubblico.

Di seguito riportiamo l’elenco completo dei vincitori:

Animation : Ratchet & Clank: Rift Apart – Insomniac Games / Sony Interactive Entertainment

: Ratchet & Clank: Rift Apart – Insomniac Games / Sony Interactive Entertainment Artistic Achievement : The Artful Escape – Beethoven & Dinosaur / Annapurna Interactive

: The Artful Escape – Beethoven & Dinosaur / Annapurna Interactive Audio Achievement : Returnal – Housemarque / Sony Interactive Entertainment

: Returnal – Housemarque / Sony Interactive Entertainment Best Game : Returnal – Housemarque / Sony Interactive Entertainment

: Returnal – Housemarque / Sony Interactive Entertainment British Game : Forza Horizon 5 – Playground Games / Xbox Game Studios

: Forza Horizon 5 – Playground Games / Xbox Game Studios Debut Game : TOEM – Something We Made

: TOEM – Something We Made Evolving Game : No Man’s Sky – Hello Games

: No Man’s Sky – Hello Games Family : Chicory: A Colorful Tale – Greg Lobanov, A Shell in the Pit, Madeline Berger, Alexis Dean-Jones, Lena Raine / Finji

: Chicory: A Colorful Tale – Greg Lobanov, A Shell in the Pit, Madeline Berger, Alexis Dean-Jones, Lena Raine / Finji Game Beyond Entertainment : Before Your Eyes – GoodbyeWorld Games / Skybound Games

: Before Your Eyes – GoodbyeWorld Games / Skybound Games Game Design : Inscryption – Daniel Mullins Games / Devolver Digital

: Inscryption – Daniel Mullins Games / Devolver Digital Multiplayer : It Takes Two – Hazelight Studios / Electronic Arts

: It Takes Two – Hazelight Studios / Electronic Arts Music : Returnal – Housemarque / Sony Interactive Entertainment

: Returnal – Housemarque / Sony Interactive Entertainment Narrative : Unpacking – Wren Brier, Tim Dawson, Annie VanderMeer – Witch Beam / Humble Games

: Unpacking – Wren Brier, Tim Dawson, Annie VanderMeer – Witch Beam / Humble Games Original Property : It Takes Two

: It Takes Two Performer in a Leading Role : Jane Perry as Selene Vassos, Returnal

: Jane Perry as Selene Vassos, Returnal Performer in a Supporting Role : Kimberly Brock as Hollis Forsythe, Psychonauts 2

: Kimberly Brock as Hollis Forsythe, Psychonauts 2 Technical Achievement : Ratchet & Clank: Rift Apart – Insomniac Games / Sony Interactive Entertainment

: Ratchet & Clank: Rift Apart – Insomniac Games / Sony Interactive Entertainment EE Game of the Year (voto del pubblico): Unpacking – Witch Beam / Humble Games