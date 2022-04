Call of Duty Warzone: possibile un prossimo arrivo di Godzilla?

Sì, ne siamo consapevoli: la sequenza di parole che avete letto nel titolo qui sopra non è esattamente quanto vi aspettereste di leggere. Ma, d’altronde, Call of Duty non è certo un franchise nuovo a crossover di vario stampo, con la sua modalità Warzone che ha visto l’arrivo di leggende cinematografiche anni ’80 e fenomeni dell’animazione giapponese. E gli indizi che puntano a una prossima apparizione di Godzilla sembrano piuttosto convincenti. Partiamo dal trailer cinematografico della Stagione 3: nelle sue fasi conclusive, il narratore ci avverte che “con il Nebula, i nazisti avevano risvegliato qualcosa senza volerlo. Qualcosa di così potente e spaventoso da andare oltre la nostra comprensione.” La telecamera poi inquadra una radio da cui possiamo sentire un messaggio distorto che sembra ricordare il ruggito del re dei mostri.









Ma non è finita qui: anche l’account Twitter ufficiale di Call of Duty ha aggiunto altro materiale a sostegno di questa ipotesi, pubblicando una breve trasmissione audio e invitando i fan a decifrarla. Detto, fatto: non ci è voluto molto perché alcuni sagaci giocatori passassero il file in programmi di analisi audio, rivelando il messaggio nascosto “Monsters are real”. Se si tratterà davvero di Godzilla o di qualche suo lontano parente, immaginiamo che non ci vorrà molto per scoprirlo.