Yu Suzuki: ancora nessun piano per Shenmue 4

Nel corso di un’intervista con Famitsu (riportata da VGC), il creatore di Shenmue Yu Suzuki ha chiarito di non avere attualmente nessun piano concreto per quanto riguarda Shenmue 4. Yu Suzuki ha spiegato come il terzo capitolo della serie, uscito due anni e mezzo fa, sia stato realizzato appositamente per i fan degli originali, e che per questo motivo ha fatto fatica a trovare un pubblico al di fuori della sua nicchia. La cosa, come ben sappiamo, si è riflessa anche in vendite non entusiasmanti.

Proprio per questo motivo, Yu Suzuki vuole che un eventuale Shenmue 4 – a proposito del quale aveva parlato già due anni fa – si apra a un pubblico più ampio. “Dato che sto gestendo una compagnia, se vado avanti devo pensare a cosa può vendere. È una cosa a proposito della quale ho discusso molto ultimamente.” Speriamo che Yu Suzuki riesca a trovare una risposta ai suoi dubbi, se non altro perché Shenmue III si chiudeva lasciando la storia in sospeso. Ricordiamo che della serie di RPG è previsto anche un adattamento animato.