Assetto Corsa Competizione: il free weekend prenderà il via a breve

Curiosi di mettervi al volante di bolidi difficilmente alla vostra portata nella vita di tutti i giorni? In tal caso sappiate che il gioco di corse simulativo Assetto Corsa Competizione sta per dare il via a un free weekend, così da celebrare la terza edizione del torneo di esports The Real Race, organizzato da Lamborghini. La prova gratutita del titolo di Kunos Simulazioni e 505 Games prenderà il via stasera alle ore 19:00 e durerà fino all’8 maggio alle ore 22:00. Oltre al gioco base, il free weekend includerà anche il DLC Challengers Pack.

E se per caso voleste continuare l’esperienza anche al di là della prova gratuita, ottime notizie per voi. 505 Games ha infatti deciso che, sempre a partire dalle 19:00 di stasera, darà il via a una serie di sconti su Assetto Corsa Competizione (60% di sconto) e su vari suoi DLC:

2020 GT World Challenge Pack – 60% di sconto

– 60% di sconto British GT Pack – 60% di sconto

– 60% di sconto GT4 Pack – 60% di sconto

– 60% di sconto Intercontinental GT Pack – 60% di sconto

– 60% di sconto Challengers Pack – 10% di sconto

La tornata di saldi si chiuderà il prossimo 16 maggio alle ore 19:00.