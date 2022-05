Resident Evil Village: le vendite superano quota sei milioni

Capcom ha di recente condiviso i suoi risultati per l’anno fiscale 2021, e all’interno del documento possiamo trovare un’informazione interessante su Resident Evil Village. Alla fine dello scorso marzo, l’ottavo capitolo della storica serie horror ha infatti raggiunto quota 6,1 milioni di copie vendute, riuscendo quindi a piazzare circa un milione di copie nel giro di sei mesi. Capcom sottolinea come proprio le peripezie di Ethan Winters abbiano contribuito agli ottimi risultati raggiunti dal publisher durante il 2021, evidenziando inoltre come Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin abbia venduto circa 1 milione e mezzo di copie.

Naturalmente, i margini di crescita per Resident Evil Village sono ancora ampi, e con il passare dei mesi e l’arrivo dei DLC non è improbabile che riesca a superare i dieci milioni raggiunti da Resident Evil 7.