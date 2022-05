505 Games organizza una presentazione per martedì prossimo

Il publisher milanese 505 Games ha di recente annunciato la sua prima presentazione digitale. Denominata 505 Games Sping 2022 Showcase, questa diretta avrà luogo il prossimo 17 maggio alle ore 15:00, e includerà “emozionanti annunci”. Niente informazioni specifiche, ma qualche ipotesi possiamo farla: la finestra temporale sembra adatta per venire a sapere qualcosa di concreto su Assetto Corsa 2, confermato ormai un anno fa; Ghostrunner 2 potrebbe farsi vedere per la prima volta, e chissà che non facciano la loro apparizione anche alcuni dei progetti legati a Control. Non dubitiamo, poi, che saranno presenti anche informazioni su titoli già annunciati come ad esempio l’action Stray Blade. Potremo seguire la diretta sul canale YouTube del publisher.

