Svelate nuove concept art di Alan Wake 2: dovremmo farcele bastare

Nel dodicesimo anniversario della pubblicazione del primo Alan Wake, Remedy Entertainment ha diffuso nuove informazioni relative al suo sequel annunciato lo scorso dicembre. Anzi, in realtà più che nuovi dettagli, Sam Lake e compagni hanno mostrato delle concept art inedite di Alan Wake 2.

Lo stesso Sam Lake ha voluto rassicurare i fan sullo stato dei lavori dichiarando che “lo sviluppo sta procedendo molto bene. Una buona parte del gioco è già giocabile“. L’esponente della compagnia finlandese ci ha però dato anche una brutta notizia: “Ne abbiamo parlato a lungo nei mesi appena trascorsi e siamo arrivati alla conclusione che questa estate non mostreremo nulla di Alan Wake 2.” Dovremmo dunque accontentarci di queste nuove immagini che lasciano comunque trasparire molto dell’atmosfera del gioco. “Vogliamo assicurarci di creare la miglior esperienza possibile, il miglior primo survival horror di Remedy,” ha concluso Lake.

Armiamoci di pazienza, quindi, in attesa di saperne di più. Nel frattempo vi ricordiamo che Alan Wake Remastered è in dirittura di arrivo su Switch, mentre Remedy sta collaborando con AMC nella produzione di una serie TV ispirata proprio alle avventure dello scrittore tormentato.

