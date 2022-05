Hearthstone: manca poco al mini-set Trono delle Maree

Giocatori di Hearthstone, siete pronti a fare i conti con nuove carte e con i cambiamenti che apporteranno al meta? Farete meglio ad esserlo, perché il primo giugno arriverà su card game di casa Blizzard il mini-set Trono delle Maree. Questo aggiornamento gratuito includerà 35 nuove carte, che potranno essere ottenute tramite le buste di Rotta per la Città Sommersa oppure acquistando l’intero mini-set al prezzo di 2000 oro o 14,99€. Potete trovare ulteriori informazioni a riguardo di questo set sul sito ufficiale.

Non ci sono però solo terrori dagli abissi in arrivo a scuotere i vostri sogni di gloria. Lo stesso aggiornamento che introdurrà Trono delle Maree vedrà anche il ritorno del Signore del Terrore in persona: per celebrare il lancio di Diablo Immortal, per una settimana Diablo sarà disponibile per tutti i giocatori che prenderanno parte alla Battaglia. Verranno inoltre introdotti il nuovo eroe Ozumat e il nuovo servitore Bollicina. Finita qui? Nemmeno per sogno! Anche la modaltà Mercenari di Hearthsone si aggiorna con un evento a tempo limitato (7-21 giugno) dedicato a Y’Shaarj, che sarà disponibile come mercenario assieme alla Regina Azshara.