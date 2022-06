World of Warcraft: Dragonflight, prendono il via i preordini

Fremete dall’impazienza di andare a visitare le Isole dei Draghi, e di solcare i suoi cieli a bordo di squamate cavalcature? Buone notizie per voi, in tal caso: Blizzard ha da poco aperto i preordini di World of Warcraft: Dragonflight, il nuovo capitolo del suo longevo MMORPG che, come potete intuire, sarà a tema draconico. L’espansione è disponibile in tre diverse edizioni, ciascuna con i relativi bonus per il preordine:

Base Edition (49,99€) . Include Drakks, una mascotte bonus.

. Include Drakks, una mascotte bonus. Heroic Edition (69,99€) . Include Drakks, la nuova mascotte Foskystrasza, un potenziamento al livello 60 per un personaggio e una cavalcatura volante Plasmasogni Aggrovigliato.

. Include Drakks, la nuova mascotte Foskystrasza, un potenziamento al livello 60 per un personaggio e una cavalcatura volante Plasmasogni Aggrovigliato. Epic Edition (89,99€). Include tutti i bonus della Base e Heroic Edition, l’effetto per la Pietra del Ritorno dei Viaggiatori del Tempo, la Trasmogrificazione per testa Diadema del Custode della Magia, la Trasmogrificazione per schiena delle Ali del Risveglio in cinque varianti di colore, e 30 giorni di tempo di gioco.

Sul Blizzard Gear Store è inoltre disponibile un’edizione speciale scatolata, che oltre a una chiave per la Epic Edition include anche l’artbook The Art of Dragonflight, un tappetino per il mouse a tema e tanti altri oggetti. Ancora nessuna novità sulla data d’uscita di World of Warcraft: Dragonflight, invece, prevista in ogni caso entro la fine del 2022.