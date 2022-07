Marvel's Avengers: She-Hulk in arrivo?

Sono passati pochi giorni dallo sbarco su Marvel’s Avengers di Mighty Thor, e già pare che si profili all’orizzonte il prossimo campione della Casa delle Idee a ricevere un adattamento videoludico. La rivelazione non arriva per decisione di Crystal Dynamics, in realtà: a puntare nella direzione di She-Hulk ci ha infatti pensato lo streamer Frank “Techniq” Ellerbe, nel corso di una diretta sul canale ufficiale di Xbox nella quale era presente anche Brain Waggoner, Lead Designer del gioco.

“La mia acting coach fa la voce di She-Hulk,” ha detto Techniq, prima di aggiungere “ma non dirò il suo nome perché non so se la cosa è già stata resa pubblica. Lo è, no? È già stata annunciata la cosa?”. Piuttosto mesta la risposta di Waggoner, che con tutta probabilità non si aspettava questa uscita: “No, non abbiamo annunciato She-Hulk.” In realtà, l’arrivo di Jennifer Walters su Marvel’s Avengers non sarebbe poi così sorprendente. Già durante la beta del gioco erano infatti stati trovati riferimenti al suo alter-ego supereroistico, e visto che la dama verde ha una serie TV in arrivo, ha perfettamente senso che Crystal Dynamics voglia approfittare di questo suo momento di rinnovata popolarità.