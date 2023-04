The Division: Ubisoft si prepara a svelare il futuro della serie

Ubisoft ha annunciato una diretta streaming dedicata interamente al futuro di The Division, con aggiornamenti su ben tre videogiochi di questo franchise.

L’appuntamento è fissato per la giornata di domani, giovedì 20 aprile, alle 20:00 (ora italiana). Sarà possibile seguire la diretta sui canali Twitch e YouTube di Ubisoft. Durante la trasmissione riceveremo aggiornamenti su The Division 2, con un quinto anno di contenuti in arrivo, ma non mancheranno novità sullo spin-off Heartland, che metterà in mostra il suo gameplay, e sul titolo mobile Resurgence.