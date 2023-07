Destiny 2: torna il Festival della Generosità del Bungie Day

In occasione del Bungie Day che cade proprio oggi, la compagnia ha dato il via al consueto Festival della Generosità durante il quale sarà possibile raccogliere fondi per associazioni benefiche come il programma Little Lights, Direct Relief e College Success Foundation. L’evento di quest’anno prevede una serie di ricompense per chiunque effettui delle donazioni, tra cui un involucro di Spettro esotico, un pacchetto di emblemi del Bungie Day, una maglietta di Marathon in edizione speciale, giochi PlayStation gratuiti e molto altro.

Non è tutto perché Bungie ha organizzato il primo concorso globale per la creazione di un emblema, grazie al quale la community di Destiny 2 può inviare le proprie creazioni e avere la possibilità di vederle eternamente consacrate in gioco. Per saperne di più vi rimandiamo al sito ufficiale.

Inoltre, in occasione del Bungie Day è stata organizzata una gara di pesca sui server di Destiny 2. Questa consisterà in cinque diverse competizioni di pesca della durata di un’ora ciascuna distribuite nel corso della giornata del 7 luglio. I guardiani dovranno catturare più pesci possibile, totalizzando punti in base alla rarità delle prede, e i pescatori più abili vinceranno un Bungie Foundation Digital Prize Pack. Per tutti i giocatori, invece, è attiva la settimana fortunata della pesca, con probabilità raddoppiate di trovare pesci esotici.