Alan Hartman di Turn 10 è il nuovo boss degli Xbox Game Studios

Cambio al vertice degli Xbox Game Studios: dopo la promozione di Matt Booty alla presidenza della divisione Game Content and Studios, sarà Alan Hartman di Turn 10 Studios a prendere le redini degli studi first party di proprietà di Microsoft che non fanno parte di Activision Blizzard e di ZeniMax, questi ultimi saranno supervisionati da Booty dopo il pensionamento di Pete Hines.

Alan Hartman è in Turn 10 Studios da ben ventidue anni e ha partecipato ai lavori di tutti i Forza Motorsport, supervisionando anche gli spin-off della serie Forza Horizon. Intervenendo su LinkedIn, Hartman si è detto entusiasta di questa nuova avventura. Segnaliamo, infine, che al momento non è stato ancora comunicato chi prenderà il suo posto alla guida di Turn 10.