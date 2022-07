505 Games sarà presente alla Gamescom 2022

Il publisher tricolore 505 Games ha reso noto che prenderà parte alla Gamescom 2022, manifestazione videoludica che si terrà a Colonia fra il 24 e il 28 agosto. “È con un immenso ottimismo per il futuro che annunciamo la nostra partecipazione a Gamescom”, ha affermato Neil Ralley, Presidente di 505 Games, “abbiamo una vasta gamma diversificata di prodotti che saremo entusiasti di presentare assieme ai nostri partner.” Naturalmente, è ancora presto per venire a sapere quali saranno questi prodotti, ma di sicuro sotto l’etichetta qualche progetto che stuzzica la nostra curiosità e che non ci dispiacerebbe vedere c’è. È il caso, per esempio, dei seguiti di Ghostrunner e di Control, ma anche di titoli già presentati come Stray Blade e il JRPG Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, entrambi previsti per il 2023.

